Domani arriva l'aggiornamento 1.0.2 di Assassin's Creed Shadows, ecco orario, dimensioni e tutti i dettagli

I dettagli

Per quanto riguarda le dimensioni dell'aggiornamento, eccole piattaforma per piattaforma:

Xbox Series X|S: 19,5 GB

PlayStation 5: 11,59 GB

PC: 16,05 GB

Steam: 11 GB

MAC: 9 GB

Vediamo quali saranno i miglioramenti generali apportati al gioco, scelti seguendo i feedback degli utenti: Miglioramenti alla velocità e alla funzione Segui automaticamente del cavallo

La funzione Segui automaticamente la strada è tornata per aiutarti a navigare mentre cavalchi. Attiva semplicemente il tracciatore di percorso per abilitare Segui automaticamente, e il tuo cavallo seguirà automaticamente la strada verso la destinazione contrassegnata.

Abbiamo anche aumentato la velocità dei cavalli nelle città, così potrai raggiungere la tua destinazione più velocemente.

Reset Nodi Maestria

La tua build furtiva non è abbastanza furtiva? Yasuke d0vrebbe colpire più forte? Abbiamo aggiunto l'opzione per resettare i Nodi Maestria negli alberi delle abilità, così potrai testare diversi stili di gioco e abilità sia per Naoe che per Yasuke.

Vendere / Smantellare oggetti multipli

Sappiamo che avete esplorato duramente ogni angolo del Giappone Feudale, e ciò significa che avete riempito le vostre tasche di risorse e bottino.

Per aiutarti a risparmiare tempo quando commerci con i mercanti, abbiamo aggiunto l'opzione per contrassegnare e vendere/smantellare oggetti multipli nei negozi, o quando smantelli l'equipaggiamento alla Forgia nel Rifugio.

Scorciatoia per il Tabellone delle indagini

Il Tabellone delle indagini è centrale nel tuo viaggio, e abbiamo aggiunto una nuova scorciatoia per accedervi direttamente mentre sei in gioco.

Con l'Aggiornamento 1.0.2, tenendo premuto il pulsante OPZIONI per alcuni secondi accederai direttamente al Tabellone delle indagini, mentre una singola pressione aprirà il menu dell'inventario.

Questo aggiornamento ora ti permette di aprire facilmente la Mappa del Mondo, l'Inventario o il Tabellone delle indagini senza interruzioni mentre giochi.

Annunciati anche dei miglioramenti specifici per la versione PS5 Pro:

Aggiunto supporto PSSR per PS5 Pro.

Nota: i giocatori che hanno giocato su PS5 Pro prima dell'Aggiornamento 1.0.2 dovranno abilitare manualmente il PSSR nella scheda video del menu di pausa.

La modalità Bilanciata ora includerà Riflessi speculari in ray tracing.

La fedeltà visiva sarà più vicina alla modalità Qualità della PS5 Pro rispetto alla modalità Prestazioni.

Scopriamo anche altri miglioramenti sparsi:

Sbloccato il Rifugio sopra i 30 FPS in modalità Prestazioni.

Migliorato il bilanciamento degli scontri con i boss.

Risolto un problema per cui la linea del tracciatore di percorso appariva nelle foto scattate in Modalità foto.

Risolte incongruenze con il talento 'Lancia un Kunai al nemico più vicino dopo un assassinio' quando 'L'Equipaggiamento del Maestro degli Strumenti' è equipaggiato su Naoe.

Migliorati i Doppi assassinii.

Migliorata la reattività di Naoe in alcune circostanze.

Naturalmente non mancano bug sistemati e problemi risolti in termini di pulizia generale. In particolare sono state sistemate diverse missioni, che ora scorrono lisce come l'olio.