Nintendo non crede nell'intelligenza artificiale, ribadisce il presidente Doug Bowser

Nintendo non crede nell'intelligenza artificiale e preferisce il tocco umano quando si tratta di sviluppare giochi: lo ha ribadito il presidente di Nintendo of America, Doug Bowser, nel corso di un'intervista con CNBC.

Bowser ha detto che all'interno di Nintendo si sta discutendo in merito all'impiego dell'intelligenza artificiale, ma non si tratta assolutamente dell'unico modo per svolgere determinati lavori: l'azienda è convinta che siano gli sviluppatori a rendere speciali i loro giochi.

Le capacita artistiche personali e l'esperienza legata alle preferenze dei videogiocatori sono elementi di fondamentale importanza, dunque secondo Bowser nei prodotti Nintendo ci sarà sempre il tocco umano, il lavoro delle persone.

Durante l'intervista, il presidente di Nintendo of America ha ribadito anche che il prezzo di Nintendo Switch 2 non dipende dai dazi annunciati da Donald Trump, bensì dalle funzionalità della nuova console e dalla sua sofisticata componentistica.