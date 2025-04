I dazi di Trump non colpiranno solo Nintendo Switch 2, sostiene ESA

"È difficile immaginare un mondo in cui tariffe di questo tipo non impattino sui prezzi, ma verrà colpita anche la spesa dei consumatori e ciò andrà a incidere sui ricavi delle aziende. Se i profitti calano, a loro volta ne risentiranno i posti di lavoro, gli investimenti in ricerca e sviluppo, e persino la prossima generazione di console . L'intero ecosistema dei consumi è interconnesso."

""Il nostro obiettivo è quello di lavorare con l'amministrazione e con altri rappresentanti eletti per trovare una soluzione che non danneggi le industrie statunitensi , ma anche i videogiocatori e le famiglie americane", ha continuato la portavoce, nell'ambito di un comunicato che è stato diramato poco prima del clamoroso annuncio da parte di Nintendo.

Cosa può fare la Entertainment Software Association?

I dazi di Trump potrebbero far aumentare il prezzo di Nintendo Switch 2 negli USA, ma come dice la portavoce di ESA ci troviamo di fronte a una situazione che avrà conseguenze drammatiche per l'intera industria videoludica. Ebbene, in questo scenario così difficile cosa può fare la Entertainment Software Association?

"Sappiamo con chi dobbiamo avviare un dialogo e stiamo lavorando per costruire quei legami, per assicurarci che comprendano che siamo pronti a collaborare per trovare soluzioni", ha detto Aubrey Quinn. "Deve essere un dialogo tra settore pubblico e privato, affinché comprendano il rischio che queste misure comportano per il business, per i consumatori e per tutto ciò che accade all'interno dei confini americani."

"Non posso dire che abbiamo parlato con tutti i livelli del governo (...) ma stiamo avendo conversazioni, anche in collaborazione con altre associazioni. Perché questo non è un problema solo dell'industria videoludica: io rappresento i videogiochi, quindi sono consapevole dell'impatto potenziale su questo settore, ma in realtà riguarda tutti i prodotti di consumo: dal cibo alla moda fino all'elettronica."

"È stato interessante notare come la copertura mediatica abbia messo in relazione dazi e videogiochi proprio nel giorno della presentazione di Nintendo Switch 2, ma non si tratta solo di una console: giochiamo su molti dispositivi, e pensare che sia solo un problema di Switch 2 significa non prendere la questione seriamente."