I dazi di Trump potrebbero far aumentare il prezzo di Nintendo Switch 2 negli USA

I dazi di Trump, annunciati nelle scorse ore, potrebbero far aumentare il prezzo di Nintendo Switch 2 negli USA, portandolo a superare i 600 dollari per via della quota extra del 10% che verrà applicata a tutte le importazioni e delle ulteriori tariffe applicate a Vietnam e Cambogia.

I due paesi, accusati dall'amministrazione americana di concorrenza sleale, vedranno tassate le proprie esportazioni rispettivamente del 46% e del 49%. Il problema per i videogiocatori è che si tratta di nazioni chiave nell'ambito della produzione di Nintendo Switch 2, dunque questi dazi potrebbero incidere direttamente sul prezzo della console.

David Gibson, analista di MST Financial, ha dichiarato che "circa il 50% della produzione di Nintendo Switch 2 è già stata spostata in Vietnam", ma che un cambio di fornitura richiederebbe almeno sei mesi. Questo significa che, con le tariffe attuali, i prezzi per i consumatori americani potrebbero salire del 35% o più.

Non è dunque un caso che molti utenti stiano già valutando di acquistare la nuova console importandola dall'Europa, dove i rincari non dovrebbero essere altrettanto drastici. Allo stato attuale, tuttavia, non ci sono ancora certezze.