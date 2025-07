Donald Trump è Superman nel nuovo post ufficiale della Casa Bianca, che sta portando avanti una comunicazione davvero bizzarra ma senz'altro in linea con gli atteggiamenti sopra le righe che da sempre caratterizzano l'attuale presidente degli Stati Uniti.

Con un messaggio che molti pensavano fosse un falso, l'istituzione americana ha paragonato Trump all'Uomo d'Acciaio, descrivendolo come "il simbolo della speranza: verità, giustizia e 'the american way'", che sarebbe poi il motto classico del personaggio DC e di cui si è parlato parecchio proprio per via della nuova interpretazione di Gunn.

La cosa divertente è che Superman è effettivamente un immigrato illegale, proveniente da un altro pianeta, e proprio per questo secondo il regista la sua storia rappresenta un po' quella dell'America. L'immagine della Casa Bianca ovviamente ignora questi piccoli dettagli in favore dell'ennesima autocelebrazione.

Peraltro proprio la visione di Gunn per il celebre eroe è stata tacciata di essere woke dalla destra americana e dal mondo MAGA: magari è per questo che il costume che hanno messo addosso a Trump non è quello di Corenswet ma si rifà a quello di Cavill?