Superman è stato accusato di essere woke dalla destra USA perché kryptoniano e gentile

Pensiamo che Superman non abbia bisogno di presentazioni, essendo il supereroe più famoso di tutti i tempi. Immaginiamo anche che sappiate tutti che proviene dal pianeta Krypton e che ha una personalità estremamente gentile. Insomma, è l'eroe buono per eccellenza, sempre pronto ad aiutare gli altri. In occasione dell'uscita del nuovo film che lo ritrae, il regista James Gunn ne ha approfittato per ricordare la natura del personaggio, descrivendolo come una "rappresentazione della storia americana" . Gunn ha ricordato il suo essere un immigrato (tecnicamente lo è e anche clandestino, a dirla tutta) in un'intervista concessa alla testata Variety. Inoltre ha spiegato che uno dei suoi insegnamenti è che essere gentili è un valore. Apriti cielo. Superman immigrato gentile? La destra americana ha subito iniziato a tempestare il film e il personaggio con l'accusa di essere woke.

Come dovrebbe essere Superman?

Precisamente, Gunn ha dichiarato a Variety: "Voglio dire, Superman è la storia dell'America. Un immigrato che è venuto da luoghi lontani e ha popolato il paese. Ma per me è soprattutto una storia che afferma che la gentilezza umana di base è un valore, ed è qualcosa che abbiamo perso."

La descrizione fatta da Gunn calza alla perfezione al Kal-El di oggi, come a quello del 1933, creato da creato da Jerry Siegel (testi) e Joe Shuster (disegni), due figli di immigrati ebrei, anche come forma di rivalsa per ciò che avevano subito a causa delle loro origini.

Chiaramente Gunn sapeva che qualcuno avrebbe reagito male all'ovvio, e ha aggiunto: "Sì, è un'esperienza diversa, ma parla della gentilezza umana e chiaramente ci saranno degli stronzi là fuori che non sono affatto gentili e la considereranno offensiva solo perché parla di gentilezza. Ma che si fottano. Sì, parla di politica. Ma su un altro livello, perché riguarda la moralità. La questione è se non si debba mai uccidere, a prescindere da tutto, che è ciò in cui crede Superman, oppure se si debba trovare un equilibrio, come crede Lois. In realtà, riguarda la loro relazione e il modo in cui opinioni diverse su principi morali di base possono separare due persone".

La reazione all'idea che un supereroe immigrato e gentile possa essere immigrato e gentile è stata immediata. La testata Fox News, facente capo alla destra americana, ha subito bollato il film e il personaggio come "Superwoke", mentre Jess Watters ha associato il personaggio a ai narcotrafficanti. Breitbart ha definito il film orrendo e superficiale senza averlo neanche visto (di questi tempi pare che fruire un'opera non serva per recensirla), mentre OutKick Writer ha spiegato che il Superman di Gunn è contro il presidente Trump e la sua politica di deportazione degli immigrati (da sottolineare che il film è stato scritto e filmato ben prima che l'attuale presidente degli Stati Uniti vincesse le elezioni e prendesse l'incarico).

Gli interventi di questo genere sono stati diversi e la polemica è ancora in corso, come dimostra il recente intervento di Dean Cain sull'argomento, che ha interpretato il personaggio nella serie Lois & Clark degli anni '90. Secondo Cain: "Una volta avevamo un Superman, prima che arrivasse tutta questa ideologia woke. Quanto sarà woke questo nuovo Superman? Quanto cambierà la Disney la loro Biancaneve? Perché devono cambiare questi personaggi per adattarli ai tempi?" In reltà Cain ammette che la descrizione di Superman fatta da Gunn è accurata, visto che parla della sua gentilezza come di una debolezza del personaggio, aggiungendo anche "Sappiamo che Superman è un immigrato, è un dannato alieno". Il problema pare essere l'averlo semplicemente ricordato, visto che poi l'attore si è prodigato in una tirata contro gli immigrati somali.