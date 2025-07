Quello di Patapon 1+2 Replay è uno dei casi più strani in cui ci siamo imbattuti. Sony ha affidato a Bandai Namco i diritti sui titoli usciti rispettivamente nel 2007 e nel 2008 - e che allora erano stati sviluppati da Japan Studio - perché li convertisse per PC e Nintendo Switch, e già che c'era anche per PlayStation 5: in effetti, Patapon e Patapon 2 erano già stati pigramente rimasterizzati alcuni anni fa per PlayStation 4, ma non avevano soddisfatto particolarmente i giocatori. Nonostante la loro solida qualità, i Patapon appartengono a un genere assolutamente di nicchia, eppure Bandai Namco, invece di limitarsi a semplici conversioni, li ha curati molto più del previsto.

Contemporaneamente, succede una cosa bizzarra: Ratata Arts rimanda l'uscita di Ratatan. Diretto da Hiroyuki Kotani, il creatore originale di Patapon, Ratatan avrebbe dovuto essere il seguito spirituale della serie Japan Studio, ma i primi gameplay non hanno convinto i fan pienamente. E così, per rimediare agli errori, e forse per non essere oscurati dall'uscita degli amatissimi originali, Ratatan arriverà in un secondo momento. E nel mentre noi abbiamo le versioni migliori possibili di Patapon e Patapon 2 da giocare su schermi grandi e piccoli.