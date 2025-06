Patapon 1 + 2 Replay si mostra più nel dettaglio con il trailer "Overview" sulle caratteristiche

Due cult rivisitati

Patapon 1 + 2 Replay sono dunque le edizioni rimasterizzate di Patapon e Patapon 2, usciti originariamente nel 2007 e nel 2008, riproposti ora con grafica e controlli migliorati.

I giochi si basano su due elementi fondamentali: controlli semplici e combattimento strategico, ma il tutto richiede sempre di seguire il flusso del gameplay e il giusto ritmo attraverso i tamburi.

A questi elementi di base si aggiungono diversi elementi strategici come la possibilità di impartire comandi durante la battaglia in modo da sfruttare al meglio le diverse caratteristiche dei personaggi e disporli in maniera più efficace possibile sul campo.

Si tratta dunque di una interessante riedizione di due giochi che sono diventati un po' dei cult nel tempo: ricordiamo che Patapon 1 + 2 Replay arriva su Switch, PC e PS5 come abbiamo visto di recente in un trailer, con data di uscita fissata per l'11 luglio in tutto il mondo.