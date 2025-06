Appena finito 4 Remake ma non vuoi staccarti dalla saga? Resident Evil 5 è scontatissimo su Instant Gaming

Girovagando su Instant Gaming ci siamo imbattuti in una promozione che non si può non proporre: la Gold Edition di Resident Evil 5 viene viene messa in vendita ad un prezzo molto basso e allettante: 4,71€. Acquistalo direttamente tramite questo link o accedi all'offerta sfruttando il box prodotto qui giù: Questa è una promozione per chi non ha alcuna voglia di staccarsi dalla saga di Resident Evil, dopo aver giocato 2 Remake, 3 Remake e/0 4 Remake, per completare l'opera manca questo capitolo che, ad oggi, è stato riscoperto da molti videogiocatori e apprezzato, probabilmente, più di quando è stato lanciato sul mercato nell'ormai lontano 2009.