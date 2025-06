Riscopri i primi tre capitoli di Tomb Raider in versione Remastered: (quasi) minimo storico!

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto molto interessante sui primi tre capitoli della saga di Tomb Raider in versione Remastered: risparmia il 43% e acquista il titolo a 19,99€. Si tratta di un prezzo che si avvicina molto al minimo storico del gioco su Amazon: 15,99€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link o sfrutta il box prodotto qui in basso: Con questa particolare versione sarà possibile rigiocare e riscoprire in primi tre storici ed iconici capitoli della saga di Tomb Raider. La collezione include Tomb Raider I con l'espansione Unfinished Business, Tomb Raider II con The Gold Mask e Tomb Raider III con The Lost Artifact.