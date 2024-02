La stessa anima di un tempo

Situazioni rocambolesche, pericoli, traiettorie in linee rette e alta probabilità di lasciarci le penne: Lara è tornata!

Non ha molto senso raccontarvi cosa rappresenti la serie di Tomb Raider perché se siete qui, lo sapete già. E no, quella che pensate sia polvere che si alza dallo scaffale altro non è che un pulviscolo di ricordi, emozioni, piccole epifanie che si destano non appena la legnosità di un tempo fa capolino senza timidezza dal gamepad. Tomb Raider 1-3 Remastered Starring Lara Croft aggiunge il pieno controllo del cerchio analogico, ma diamine no, non azzardatevi ad attivarlo perché vi perdete la quasi totalità dell'esperienza.

Se state acquistando un gioco del genere è proprio per giocarlo come fu concepito negli anni '90, corretto? Apprezziamo l'opzione aggiuntiva suggerita dal team, ma se tra queste pagine c'è qualcuno che magari non li ha giocati al tempo segnatevi questo consiglio, perché altrimenti vi perdereste tutte le geometrie di level design che hanno dato vita alle mappe dei tre giochi.

Abbiamo letto in questi giorni di tutto, tra critiche ed elogi nei confronti del lavoro di ammodernamento che liberamente potrete cambiare premendo un semplice tasto: la realtà è che il lavoro compiuto dal team è stato egregio e denso di passione. Detto che di remaster parliamo e non di remake, la scelta di ridisegnare giusto le texture e i modelli di Lara, aggiungendo un po' di illuminazione e di contrasto cromatico, è vincente: il flusso a video trasmette tantissimo l'anima dei primi Tomb Raider senza snaturarla, senza strapparle via quel feeling tridimensionale asciuttissimo, spigoloso, quelle compenetrazioni strane tra parallelepipedi che però, alla fine, erano asservite al puro gameplay. Tomb Raider è un gioco onesto oggi come allora, godibilissimo soprattutto grazie ai 60 fotogrammi (non stabili) di cui gode la modalità rimasterizzata e che tanto fa a pugni con quella vintage, visibilmente figlia di un'era in cui i fotogrammi non sapevamo nemmeno cosa fossero.