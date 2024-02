Last Epoch ha già venduto più di un milione di copie, pur essendo ancora in accesso anticipato

Il gioco di ruolo d'azione Last Epoch , emulo di Diablo, è già un successo per lo studio di sviluppo Eleventh Hour Games, visto che ha venduto più di un milione di copie , pur essendo disponibile solo in accesso anticipato su Steam.

Successo anticipato

Last Epoch sta piacendo molto

Naturalmente Eleventh Hour Games ne ha approfittato per ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questo successo: "Questo non sarebbe stato possibile senza l'incredibile supporto datoci da ognuno di voi. Dal giorno del lancio in accesso anticipato, siete stati con noi, avete giocato, commentato, teorizzato e avete sparso la voce di Last Epoch. La vostra passione e la vostra dedizione hanno alimentato la nostra voglia di creare il gioco migliore possibile, e ve ne siamo davvero grati."

A chiosa dei ringraziamenti è stato ribadito il lavoro sulla versione 1.0. Insomma, se volete un'alternativa a Diablo 4, ora sapete dove guardare.