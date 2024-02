Twitch: spettatori cresciuti del 6% a gennaio

Twitch ha visto una crescita degli spettatori del 6% a gennaio 2024, raggiungendo gli 1,9 miliardi di ore di visualizzazione, stando ai dati raccolti da StreamElements e Rainmaker per l'usuale report mensile State of the Stream. L'anno scorso le ore di visualizzazione di gennaio si erano fermate a 1,8 miliardi.

Nel corso del mese, le ore di visualizzazione giornaliere hanno raggiunto i 61,4 milioni di media, facendo registrare una crescita costante da settembre 2023.

Ad aiutare nel risultato il lancio di Palworld, che da solo ha raccolto 59 milioni di visualizzazioni.