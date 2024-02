Amazon Prime Video: Dolby Vision e Atmos disponibili solo nell'abbonamento senza pubblicità in USA

Amazon ha deciso di effettuare un cambio per quanto riguarda Prime Video, al momento nel territorio USA ma forse in arrivo anche da queste parti: il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos verrà rimosso dall'abbonamento standard e sarà inserito solo in quello senza pubblicità.

Come abbiamo visto, Prime Video ha inserito le pubblicità in USA e altri paesi, con la necessità di dover fare un upgrade al livello di abbonamento per poterle rimuovere, pari a 2,99 dollari al mese a partire dal 29 gennaio 2024.

A questo punto, il nuovo tier di abbonamento ottiene un altro vantaggio, che viene sostanzialmente tolto all'abbonamento standard, visto che finora tali caratteristiche erano regolarmente presenti nella versione base: il supporto per Dolby Video e Dolby Atmos.