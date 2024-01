Amazon Prime Video ha le pubblicità da oggi in USA, per toglierle bisogna pagare

Come era stato annunciato già tempo addietro, Amazon Prime Video da oggi, 29 gennaio 2024, mostra delle pubblicità durante la riproduzione di video, con la necessità di pagare per toglierle, attraverso una sorta di tassa che si aggiunge all'abbonamento standard.

L'iniziativa, annunciata il mese scorso in via ufficiale, al momento riguarda gli Stati Uniti, ma il cambiamento verrà implementato successivamente anche nel Regno Unito, in Canada e in Germania all'inizio del 2024, a cui poi seguiranno anche Francia, Italia, Spagna, Messico e Australia nel corso dell'anno.

Dunque, è solo questione di qualche mese prima che la novità arrivi anche dalle nostre parti. Secondo quanto riferito dalla compagnia, Prime Video manderà online annunci pubblicitari limitati, come quantità a durata, "significativamente meno pubblicità rispetto alla televisione tradizionale e ad altri provider di servizi di streaming televisivo", nelle parole di Amazon.