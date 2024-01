Open Roads: l'avventura di Annapurna è stata rinviata, ecco la nuova data d'uscita

Open Roads è la nuova avventura sviluppata da Fullbright e pubblicata da Annapurna, due nomi che già hanno messo tutti sull'attenti per questo titolo, dunque interesserà a molti sapere che il gioco è stato rinviato, con una nuova data d'uscita annunciata oggi, non molto lontana.

Atteso per il 22 febbraio, il gioco è stato spostato al 28 marzo 2024, a quanto pare per assicurare "l'esperienza più perfezionata possibile per i giocatori", come riferito dal team a Engadget nell'annunciare questo spostamento, dovuto dunque alla volontà di ripulire e migliorare ulteriormente il titolo prima dell'uscita.

Questo significa anche che Open Roads non farà parte della lineup di febbraio di Xbox Game Pass, contrariamente a quanto era stato preventivato, visto che era stato annunciato all'interno della mandata del mese prossimo per il servizio su abbonamento, e farà invece parte di quella di marzo 2024, a quanto pare.