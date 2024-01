Xbox Game Pass: per febbraio 2024 sono già 4 i giochi confermati, in attesa dell'annuncio

Mentre rimaniamo in attesa dell'annuncio ufficiale sulla prossima mandata dei giochi in arrivo su Xbox Game Pass a febbraio 2024, intanto sono già 4 i titoli confermati previsti per il mese prossimo, di cui due a dire il vero già inseriti nell'annuncio precedente.

Come vediamo, infatti, i primi due sono stati già presentati da Microsoft, come a volte accade, come facenti parte della mandata precedente, in quanto posizionati a cavallo tra un mese e il successivo. Ecco i quattro giochi già confermati in arrivo su Xbox Game Pass per febbraio 2024: