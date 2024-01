Final Fantasy 7 Rebirth è pensato per essere rigiocato e includerà un episodio originale

In Final Fantasy 7 Remake vi erano una serie di contenuti che variavano a seconda delle scelte fatte : è possibile che qualcosa di simile sia presente anche in Final Fantasy 7 Rebirth. Per ora, però, non possiamo confermarlo.

Final Fantasy 7 Rebirth è un gioco pensato per essere giocato più volte . Questo è quanto ha dichiarato il co-director, che ha anche svelato che vi sarà un contenuto aggiuntivo non presente nel gioco originale.

Final Fantasy 7 Rebirth, oltre l'originale

Come ben sappiamo, Final Fantasy 7 Rebirth non sarà una copia carbone dell'originale gioco: già Remake aveva presentato tutta una serie di modifiche (che non approfondiamo per non fare spoiler).

A questo riguardo, durante il panel Motomu Toriyama ha svelato che vi saranno delle aggiunte alla storia rispetto all'originale, confermando che la seconda parte del progetto di remake conterrà un episodio inedito in Costa del Sol (una delle ambientazioni).

Quanto ampio e importante sarà questo episodio creato per Final Fantasy 7 Rebirth non è chiaro, ma ci basterà aspettare circa un mese per capirlo.

Nel frattempo, potete vedere un video riassuntivo di Remake per prepararvi a Rebirth.