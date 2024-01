Tekken 8 parte molto bene su Steam: batte Mortal Kombat 1, ma non raggiunge Street Fighter 6

Tekken 8 è da poco arrivato su Steam e i dati del suo debutto sono più che positivi. Il picchiaduro ha infatti raggiunto un picco di 49.977 giocatori contemporanei e anche al momento della scrittura il gioco non è troppo lontano da tali cifre, con oltre 45.000 utenti online.

Si tratta di numeri importanti per Tekken 8, visto che Tekken 7 ha ottenuto un picco di circa 18.900 utenti connessi contemporaneamente su Steam. Si tratta in altre parole di una crescita pari al 167%.

Ovviamente questo dato non indica le copie vendute, sebbene faccia intuire che i risultati del gioco siano migliori del suo predecessore. Possiamo però per certo affermare che vi sia più interesse in Tekken rispetto al passato, perlomeno su Steam. Purtroppo i dati console non sono accessibili quindi non possiamo avere una visione completa della situazione.