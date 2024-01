Naruto: il cosplay di Ino Yamanaka da kallisi__vamp mostra la versione adulta della kunoichi

Torniamo di nuovo dalle parti di Naruto con il cosplay di Ino Yamanaka, questa volta da parte kallisi__vamp, che dimostra un'interpretazione davvero notevole del personaggio, affascinante e letale come l'originale e rappresentata nella versione adulta.

Una delle kunoichi più promettenti del Villaggio della Foglia e membro del Clan Yamanaka, Ino è uno dei personaggi storici di Naruto, grande amica/rivale di Sakura fin dall'infanzia e parte fondamentale del trio composto insieme a Shikamaru e Choji.

Anche Ino, come gli altri personaggi di Naruto, affronta un'evoluzione costante nel corso della serie, che si riflette in una sempre maggiore capacità nel combattimento e nelle arti mediche, oltre che in un aspetto che cambia all'aumentare dell'età. In questo caso la vediamo infatti la sua versione adulta vista nelle fasi finali di Naruto e in Boruto.