Naruto: il cosplay di Ino Yamanaka di caughtredheaded è slanciato e perfetto

Naruto è una saga con oramai molti anni sulle spalle e nel corso dei vari archi narrativi e dei vari salti temporali sono apparsi vari personaggi e nuove versioni degli stessi. Un esempio è la ninja Ino Yamanaka, non uno dei personaggi più importanti ma non per questo non apprezzato dai fan. Ora, caughtredheaded ci propone il proprio cosplay di Ino Yamanaka.

Ino Yamanaka è una ninja del villaggio della Foglia, una sorta di rivale d'infanzia della più famosa Sakura. In questo cosplay, vediamo la versione più adulta del personaggio, con il suo costume viola e i lunghi capelli biondi. Si tratta di un cosplay perfettamente realizzato e di ottimi scatti fotografici.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Ino Yamanaka realizzato da _caughtredheaded? Il personaggio di Naruto è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?