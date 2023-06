Ono-Punch Man: il cosplay di Tatsumaki di tsuna.mi_cosplay sembra volare

One-Punch Man è un serie molto apprezzata e il merito è dei suoi personaggi, sempre un po' folli. Tra i preferiti del pubblico vi è la potente eroina Tatsumaki. Anche il mondo del cosplay apprezza il personaggio e, ora, possiamo vedere un cosplay di Tatsumaki realizzato da tsuna.mi_cosplay.

tsuna.mi_cosplay ha realizzato un cosplay molto fedele del personaggio di One-Punch Man. L'eroina è ricreata perfettamente con il suo costume nero con la gonna svolazzante e i cappelli arricciati verdi. In questo scatto, sembra quasi che Tatsumaki stia volando, grazie al fatto che la gonna è in movimento e non si vedono i piedi. Il fondale e la luce verde aiutano inoltre a dare l'impressione che il personaggio sia sospeso. Si tratta di un ottimo scatto fotografico.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Tatsumaki realizzato da tsuna.mi_cosplay? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?