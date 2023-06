Pokémon: torneo sospende i 4 finalisti che hanno protestato scegliendo una squadra particolare

Un torneo di Pokémon Scarlatto e Violetto in Corea del Sud è stato annullato dopo che i finalisti avevano pianificato una singolare protesta. Tutti e quattro i giocatori avevano deciso di schierare squadre composte interamente da Pokémon che conoscono solo Metronomo, una mossa unica e imprevedibile che quando viene usata attiva una mossa completamente casuale.

"Pokémon Korea ha visto le nostre squadre, non le ha gradite e quindi ci ha squalificato tutti e quattro per aver giocato con Metronomo", ha dichiarato Nash, uno dei finalisti squalificati, in un post su Twitter.

Il risultato sarebbe stato una finale del torneo decisa per puro caso, ma la Coppa Allenatori Pokémon è stata completamente annullata prima che ciò potesse avvenire.

Questo ha significato anche che i quattro allenatori in gara hanno perso il pass per il Day 2 dei Campionati Mondiali di quest'anno. "Abbiamo deciso di partecipare alla battaglia del Metronomo per protestare contro tutti questi problemi all'interno della nostra comunità", ha aggiunto Nash.

I giocatori di Pokémon delle regioni asiatiche sono sempre più frustrati da come vengono gestiti i tornei, soprattutto se confrontati con quelli di altre regioni. "Nessun evento irl, problemi costanti nel sistema dei tornei, non considerazione delle divisioni più giovani, compensazioni assurde per i problemi che hanno causato", ha detto Nash. "Ma il vero problema alla base di tutto questo è che mostrano assoluta mancanza di rispetto nei confronti dei nostri giocatori".

Tuttavia, uno dei problemi più grandi è l'uso del formato best-of-one, oltre alla programmazione frenetica che ha provocato partite in back-to-back nella Coppa Allenatori Pokémon. "La gente si ritrovava a fare partita dopo partita e non poteva smettere di giocare durante il tour", ha spiegato Nash.

Nonostante queste frustrazioni, Pokémon Corea ha scelto di penalizzare i finalisti che hanno protestato: tutti e quattro hanno ricevuto un'e-mail che li informava della squalifica. "Il motivo è che tutti noi abbiamo scelto Pokémon che hanno imparato una mossa specifica", ha detto Nash. "Secondo Pokémon Corea, questo rientra tra gli atti proibiti".

Anche se la finale non è andata in porto, i quattro giocatori hanno sicuramente fatto passare il loro messaggio, con giocatori di altre regioni che hanno deciso di sostenerli. "Porterò Metronomo ai Campionati Regionali di Milwaukee in solidarietà con i primi 4 classificati alle Nazionali coreane", ha dichiarato il giocatore di Pokémon competitivo Gabe Mendoza su Twitter. "Buona fortuna e buon divertimento a tutti i miei avversari".