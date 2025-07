Nintendo sembra voglia sapere dagli utenti cosa ne pensano delle schede con chiave di gioco di Switch 2

Le schede con chiave di gioco di Nintendo Switch 2 sono state fin da subito un argomento di dibattito molto sentito tra gli utenti, e ora pare che Nintendo voglia sapere direttamente dai giocatori cosa ne pensano di questa nuova soluzione di distribuzione attraverso alcuni sondaggi che pare siano stati diffusi al momento solo in Giappone.

La soluzione in questione adottata da Nintendo è particolare, in quanto risulta come una cosa intermedia tra la distribuzione di giochi fisici in maniera tradizionale e la distribuzione digitale, considerando che queste cartucce non contengono il gioco, richiedendo un download obbligatorio per poter essere utilizzate.

Si tratta di una novità assoluta, ponendosi come soluzione caratterizzata dagli elementi tipici del gioco digitale, come la necessità del download, ma anche da quelli del gioco fisico, poiché di fatto si tratta di una cartuccia che consente anche la rivendita del titolo come usato.