Camelot potrebbe lanciare presto un nuovo gioco per Nintendo Switch 2 dopo Mario Tennis/Golf e Golden Sun

È da un po' che non si sente parlare direttamente di Camelot Software Planning, e l'idea che stia per far uscire un gioco per Nintendo Switch 2 prende una certa consistenza logica, considerando il tempo trascorso dalle sue ultime produzioni su Switch 1.

A dire il vero gli indizi che sembrano indicare un progetto in avanzato stato di lavorazione sono alquanto vaghi, ma secondo alcuni il fatto che il profilo della compagnia segnali l'attuale impegno su alcune tecnologie incentrate sulla localizzazione dei giochi potrebbe segnalare che si tratta di un titolo ormai in fase finale di lavorazione.

Camelot sembra sia impegnata di recente su Google Tesseract, 4K Display e Automatic Image Annotation, tecnologie utilizzate solitamente per le operazioni di localizzazione di testi e interfacce e che spesso intervengono nelle fasi finali di sviluppo.