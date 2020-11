Nintendo Switch: un nuovo Golden Sun e un gioco sportivo di Mario da Camelot?

Nintendo Switch potrebbe presto ricevere un paio di interessanti nuovi progetti in sviluppo presso il team Camelot, in base a quanto riferito da un presunto insider, che dovrebbero essere un nuovo capitolo di Golden Sun e un gioco sportivo di Mario.

Camelot Software Planning si è occupata di recente dell'ottimo Mario Tennis Aces per Nintendo Switch, ma dal 2018 non sappiamo esattamente cosa stia facendo, sebbene è probabile sia già impegnata su qualcosa, considerando che il suo ritmo standard prevede un rilascio ogni due anni circa, dunque è verosimile che possano essere anche due i titoli in sviluppo.

Entrambi i progetti rientrano peraltro nelle mansioni standard di Camelot, essendo sia responsabile dei vari sportivi di Mario che della serie Golden Sun, di cui l'ultimo capitolo è uscito la bellezza di dieci anni fa su Nintendo DS con Golden Sun: Dark Dawn.

Su cosa siano di preciso i nuovi giochi in sviluppo c'è ancora il più fitto mistero: per quanto riguarda lo sportivo ci sono diverse possibilità, anche se in molti sperano in un ritorno di Mario Golf, che manca dalle scene domestiche di Nintendo dal capitolo su Wii nel 2007.

Per quanto riguarda Golden Sun, si suppone che possa trattarsi di un vero e proprio nuovo capitolo nella serie di action RPG, particolarmente apprezzata dai fan Nintendo ma finora relegata esclusivamente alle piattaforme portatili. Il gioco sportivo potrebbe arrivare nella prima metà del 2021, mentre la tempistica di Golden Sun sarebbe molto più nebulosa.

Ovviamente, prendete tutto come semplici voci di corridoio, per il momento.