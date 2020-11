Black Friday 2020 Amazon, Nintendo Switch disponibile in offerta

Nintendo Switch è disponibile in offerta su Amazon, nell'ambito delle promozioni per il Black Friday 2020: potete acquistare la console in versione standard per 299 euro anziché 329,99.

Offerta Amazon Nintendo Switch - Blu/Rosso Neon - Switch [ed. 2019] € 329,99 € 299 Vedi

Offerta

Il venditore in questo caso non è Amazon, ma la spedizione è comunque gratuita con consegna fra qualche giorno, fra il 30 novembre e il 4 dicembre.

Offerta Amazon Nintendo Switch Lite, Giallo € 219,99 € 189 Vedi

Offerta

È inoltre disponibile Nintendo Switch Lite, la versione solo portatile della console, a 189 euro anziché 219,99. Un gran bell'affare per chi gioca soprattutto in mobilità, anche qui con venditore esterno ma spedizione gratuita.

Forte di un grandissimo successo in tutto il mondo, Nintendo Switch ha totalizzato ad oggi vendite per 68,3 milioni di unità, superando addirittura una console iconica come il NES.