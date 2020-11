Nintendo Switch: vendite a quota 68,3 milioni di console, profitti record

Nintendo Switch continua la sua cavalcata trionfale sui mercati di tutto il mondo, con le vendite complessive che hanno raggiunto quota 68,3 milioni di console in base ai recenti dati finanziari diffusi da Nintendo.

Con i 6,86 milioni di Nintendo Switch venduti nel corso dell'ultimo trimestre fiscale, terminato il 30 settembre, il totale delle console arriva dunque a 68,3, comprendenti sia la versione standard che Nintendo Switch Lite. Nelle previsioni relative del nuovo anno fiscale, Nintendo prevede di vendere altri 24 milioni di Nintendo Switch entro il 31 marzo 2021.

Si tratta di un notevole incremento nelle previsioni di vendita della console, che inizialmente parlavano di 19 milioni di unità nel corso dell'anno fiscale. Questo potrebbe indicare la grande fiducia della compagnia sulle uscite software in arrivo entro il primo trimestre del 2021.

Considerando i programmi, potrebbe dunque aspettarci qualche sorpresa, oltre ovviamente a titoli noti e di grosso calibro come Monster Hunter: Rise previsto per il 26 marzo 2021. In ogni caso, sembra che Nintendo confidi molto nel mercato autunnale e natalizio per la diffusione di Nintendo Switch e considerando l'andamento attuale non ha di certo torto.

Il secondo trimestre fiscale ha fatto segnare un incremento del 73% in termini di vendite rispetto all'anno precedente arrivando a 769 miliardi di yen e addirittura del 209% come profitti rispetto al medesimo periodo dell'anno fiscale precedente, con 2291 miliardi di yen, con profitti netti a 213 miliardi di yen che fanno segnare un +246% rispetto al medesimo periodo dell'anno fiscale precedente. Insomma, Nintendo scoppia di salute economicamente a quanto pare, a prescindere dai passaggi alla next gen da parte della concorrenza.