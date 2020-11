Oltre Twin Mirror, Dontnod lavora a 5 progetti non ancora annunciati

Twin Mirror si avvia verso il mercato ma Dontnod è già impegnatissima su altri 5 progetti non ancora annunciati, sviluppando a quanto pare a pieno regime vista anche la crescita di organico da parte del team vista di recente.

La nuova avventura in stile thriller, Twin Mirror, è attesa per il primo dicembre 2020, le prenotazioni sono aperte su PS4 e Xbox One e abbiamo visto anche il trailer pubblicato ieri, ma al di là di questo il team responsabile di Life is Strange sembra funzionare al massimo delle proprie possibilità.

"Il nostro studio sta crescendo, con 6 giochi in produzione al momento", ha affermato Oskar Guilbert, il CEO di Dontnod, ma di questi sei titoli conosciamo solo Twin Mirror in forma ufficiale, visto che gli altri non sembrano essere stati annunciati.

A settembre è emerso che Dontnod ha aperto un nuovo studio per lavorare a una proprietà intellettuale inedita, cosa che dovrebbe rappresentare uno degli altri progetti in sviluppo, che verranno portati avanti tra la base di Parigi e quella nuova di Montreal, con circa 300 dipendenti al momento in carica all'interno del team, tra le due sedi.

Dontnod, dopo l'esordio con Remember Me, è ormai fortemente specializzata nelle avventure a base narrativa e in maniera simile a quanto successo in precedenza a Telltale le sta producendo in grande quantità e frequenza. Attendiamo dunque di sapere qualcosa di più su questi nuovi progetti, dopo aver visto anche l'interessante Tell Me Why prodotto in collaborazione con Microsoft.