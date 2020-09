Dontnod ha aperto un nuovo studio per lavorare a una proprietà intellettuale inedita

Dontnod Entertainment ha fondato un nuovo studio a Montreal, in Canada, per lavorare a una proprietà intellettuale inedita di cui purtroppo non ha svelato nulla. Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando dello studio di Life is Strange, Vampyr e del recente Tell Me Why.

Il team è diretto da Luc Baghadoust, che ha assunto il ruolo di Executive Studio Producer, e Michel Koch, il direttore creativo. Ne fanno parte anche altri nomi provenienti dalla serie Life is Strange.

Del gioco che stanno sviluppando non si sa praticamente nulla, tranne che è in linea con le produzioni più recenti dello studio. Quindi avrà un gameplay incentrato sulla narrazione con meccaniche di gameplay uniche.

A parte la vaghezza delle notizie, fa davvero piacere vedere Dontnod tornare a crescere, dopo che anni ha rischiato il fallimento a causa di alcuni progetti che hanno prodotto delle scarse vendite. Speriamo che il nuovo gioco sia coraggioso come gli altri.