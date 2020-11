Twin Mirror: le prenotazioni sono aperte su PS4 e Xbox One, ecco il trailer

Bandai Namco ci informa che le prenotazioni di Twin Mirror sono finalmente aperte su PS4 e Xbox One. Sarà quindi possibile acquistare in anticipo il nuovo thriller psicologico di Dontnod Entertainment così da non perdere un attimo e poterlo giocare immediatamente il giorno del lancio. Per festeggiare Dontnod ha pubblicato anche un nuovo trailer del gioco.

Prenotando il gioco su PlayStation 4, si riceverà un tema dinamico ispirato al Palazzo Mentale del protagonista del gioco, Sam Higgs. Co-sviluppato con Shibuya Productions, questa nuova avventura narrativa è già prenotabile dal 15 settembre 2020 su Epic Games Store con la possibilità di ottenere la colonna sonora originale in formato digitale.

Il 1° dicembre, i giocatori di Twin Mirror vestiranno i panni di Sam Higgs e potranno iniziare a indagare sui misteri di Basswood e dei suoi abitanti. Come ex giornalista investigativo, Sam Higgs ha sviluppato molte abilità analitiche rappresentate nel gioco dal Palazzo Mentale, un luogo in cui i giocatori scopriranno i molteplici aspetti della sua personalità. Grazie a meccaniche di gioco uniche e al servizio della narrativa, il Palazzo Mentale di Sam è un luogo sicuro, dove il protagonista può essere sé stesso senza alcuna pressione o giudizio. I giocatori potranno rivivere il passato di Sam e assistere ai suoi ricordi durante alcune sequenze di flashback per svelare la verità.

La singolare mente di Sam, sia logica che analitica, a volte potrà ferire i sentimenti dei propri conoscenti, ed è qui che entra in gioco il Doppio. Si tratta di una figura che solo Sam può vedere. Una rappresentazione di sé stesso ancora più empatica e sociale. Sam potrà sempre contare su questo alleato per una guida attraverso le interazioni sociali ed esplorare una società che a volte rifiuta la singolarità.

Nel corso dell'avventura, i giocatori dovranno affrontare alcune scelte drastiche con importanti implicazioni su come si svolgeranno gli eventi. Chi ascoltare? Di chi fidarsi? Di fronte ai propri dubbi, quale voce Sam deciderà di seguire nella sua ricerca della verità? Anche perché alcune delle sue decisioni avranno un notevole impatto sulla storia...

Twin Mirror è il primo titolo auto-pubblicato di DONTNOD e co-prodotto con Shibuya Productions. Twin Mirror sarà disponibile dal 1° dicembre 2020 per PlayStation 4 (PlayStation Store), Xbox One (Microsoft Store) e PC. La versione digitale per PC sarà disponibile in esclusiva su Epic Games Store per un anno. Twin Mirror sarà compatibile con PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S.