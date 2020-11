Pokémon Go: con 1 miliardo di guadagni il 2020 è l'anno migliore di sempre

Pensavate che un anno nel quale ci sono stati due lockdown avrebbe messo in ginocchio un gioco fatto per stare all'aria aperta come Pokémon Go? In realtà è proprio il contrario: si stima che Niantic e The Pokémon Company abbiano già superato il miliardo di dollari in ricavi. Questo rende il 2020, dal punto di vista economico, il miglior anno di sempre. Anche meglio dell'incredibile 2016.

A renderlo noto è Sensor Tower. Secondo le sue rilevazioni, stima che i guadagni sino saliti di un incredibile 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, e un 11% rispetto al 2019 in generale. Fino ad oggi l'anno migliore per Pokémon Go era stato il 2016, con 832 milioni di dollari.

Grazie a dei piccoli, ma intelligenti accorgimenti, Niantic è riuscito a rendere Pokémon Go un'esperienza interessante anche da casa, incentivando in questo modo i suoi utenti a spendere denaro per portare avanti le tante attività di gioco o per personalizzare l'avatar.

Sono arrivate le battaglie online, le lotte contro il Team Rocket Go e tante nuove opzioni di personalizzazione del personaggio, con vestiti e accessori. In questo modo i guadagni sono saliti fino a questo livello da record, facendo piazzare al terzo posto Pokémon Go come guadagni generati attraverso gli store ufficiali, dietro solo a Arena of Valor e PUBG Mobile.

In tutta la sua storia Pokémon Go ha generato più di 4,2 miliardi di dollari in microtransazioni. Gli USA sono il mercato più ricco con 1,5 miliardi di dollari, il 36,3% del totale. Dietro ci sono Giappone (1,3 miliardi) e staccata la Germania con 238,6 milioni di dollari.

Android ha portato 2,2 miliardi di dollari, contro i 1,9 di iOS. Al momento il gioco conta su 600 milioni di installazioni: 106 negli USA, 65,2 in Brasile e 37,3 in Messico. Il 78% delle installazioni globali avviene su Android.