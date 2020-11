Xbox Game Pass: i giochi EA Play si possono già scaricare in attesa dell'uscita

Da qualche ora tutti gli abbonati Xbox Game Pass possono portarsi avanti e cominciare a scaricare i tutti i giochi contenuti all'interno dell'abbonamento EA Play. In questo modo ci si potrà far trovare pronti al 10 novembre, giorno nel quale anche il catalogo di EA sarà incluso gratuitamente all'interno del piano di Microsoft.

I due colossi, infatti, si sono accordati per far partire la loro partnership in concomitanza con l'arrivo di Xbox Series X|S. Ma partire dal 10 novembre tutti gli abbonati Xbox Game Pass, non solo coloro che acquisteranno le console di nuova generazione, potranno accedere anche ai vari Battlefield V, Anthem o A Way Out senza dover spendere un centesimo di più.

Si dice anche che Star Wars Jedi: Fallen Order potrebbe arrivare a novembre. Nel caso in cui non vogliate perdere tempo il 10 novembre (anche immaginando che ci sarà una certa congestione dei server) potrete cominciare a scaricare tutti questi giochi, così da doverli solo attivare al momento giusto.

Nel caso in cui vogliate giocarli su Xbox Series X|S basterà salvarli su di un hard disk esterno e dovrebbero poi funzionare senza problemi anche sulla nuova generazione di Microsoft senza operazioni aggiuntive. Una bella comodità.

Xbox Game Pass subscribers can now preload EA Play games ready for the launch next week. You can download all games, but they won't be unlocked until November 10th. pic.twitter.com/z7FjHiVnAW