Xbox Game Pass: Star Wars Jedi: Fallen Order potrebbe arrivare a novembre

Star Wars Jedi: Fallen Order potrebbe arrivare sul servizio in abbonamento Xbox Game Pass via EA Play il 19 novembre 2020. A suggerirlo un calendario teaser pubblicato dall'account ufficiale dell'Xbox Game Pass.





L'appunto del 19 novembre è un riferimento davvero inequivocabile: "Usa la forza". Immaginiamo di non dovervi dire da quale saga provenga questa celebre citazione. Dato che novembre è il mese di arrivo di EA Play su Xbox Game Pass (come potete leggere lo sbarco ci sarà il 10), è facile intuire a quale gioco si faccia riferimento. Certo, potrebbe essere anche Star Wars: Battlefront 2, più vecchio e meno interessante, ma la speranza è che si tratti del gioco di Respawn, ben più amato dal pubblico.

Comunque sia, osservando il calendario non faticherete a riconoscere i riferimenti agli altri giochi di Electronic Arts, come ad esempio quello del 23 novembre in cui si parla di "Entrare nel Battlefield" o quello del 22 novembre, che ci invita a farci una famiglia simulata (The Sims 4?).

Per il resto non rimane che attendere gli annunci ufficiali. Novembre è ormai entrato e per l'aggiunta dei giochi di EA al catalogo di Xbox Game Pass manca davvero poco.