Demon's Souls, PS5 offrirà ben 180 video di aiuto ai giocatori disperati

Il sistema di aiuti di PS5 offrirà ben 180 video dedicati a Demon's Souls, remake del classico di FromSoftware, nonché uno dei giochi di lancio della console. La notizia è stata data in un'intervista con il Washington Post, dove non è stato però specificato quali saranno i contenuti dei video.

Poco male, perché essendo video di aiuto non è difficile immaginare cosa conterranno. Ad esempio potrebbero illustrare le basi del gioco, oppure guidare il giocatore contro i vari nemici e boss, mostrandogli come sconfiggerli. O ancora potrebbero indirizzarlo in caso di passaggi dubbi. Chissà, magari potrebbero consigliare anche dove trovare l'equipaggiamento migliore.

Importante ricordare che per accedere al nuovo sistema di aiuti introdotto da Sony con PS5, bisognerà essere abbonati a PlayStation Plus. Gli altri giochi che lo offriranno da subito saranno Sackboy: A Big Adventure e probabilmente Marvel's Spider-Man: Miles Morales, anche se per quest'ultimo manca ancora la conferma ufficiale.

Per il resto vi ricordiamo che Demon's Souls sarà disponibile a partire dal 12 novembre 2020 in esclusiva su PS5. Dalle nostre parti potremo giocarci dal 19 novembre, ossia dalla data di disponibilità di PS5.