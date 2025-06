Demon's Souls per PS5 è di nuovo in sconto su Amazon, perfetto per gli amanti dei soulslike

Le offerte di Amazon Italia non finiscono qui: oggi troviamo Demon's Souls per PS5 a 39,90€ invece di 50,50€, prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. Si tratta quindi di uno dei prezzi più bassi di sempre, con un risparmio del 21%. Potete acquistare il prodotto tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il gioco è venduto e spedito da Amazon . Se ordinato entro oggi, potrete riceverlo domani 4 giugno, salvo variazioni particolari.

Cos'è Demon's Souls

Demon's Souls, in questo caso l'edizione del 2020, è il remake del grande classico rilasciato originariamente nel 2009. Cosa cambia, in questo caso? Il gioco è stato ricostruito da zero da Bluepoint Games e migliorato sia sul fronte tecnico che interattivo. Esplorerete il regno settentrionale di Boletaria, afflitta da creature e demoni minacciosi. Avrete accesso anche alla modalità PvP, ma in questo caso è necessario un abbonamento a PS Plus.

Per quanto concerne il comparto tecnico, i giocatori possono scegliere tra due modalità grafiche: 4K o High Frame Rate, se preferite giocare con un frame rate più alto. Inoltre, ad arricchire l'esperienza di gioco è il feedback aptico e l'audio 3D su cuffie compatibili. Anche l'interfaccia è stata rivista insieme ad altri piccoli aggiornamenti.

