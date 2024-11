Lanciata la patch 1.005 di Demon's Souls, che aggiunge il supporto a PS5 Pro e sistema diversi bug

"Pensavate che una delle esclusive graficamente più belle di PlayStation 5 non potesse diventare ancora più bella? Ripensateci" Con queste parole lo studio di sviluppo Bluepoint Games ha annunciato il lancio della patch 1.005 di Demon's Souls , che aggiunge il supporto a PlayStation 5 Pro e sistema diversi bug. Quindi, l'aggiunta del supporto per la nuova console di Sony è stata anche l'occasione per rimettere mano al gioco e sistemare alcuni dei problemi residui.

Le novità della patch 1.005

Bluepoint Games ha annunciato la disponibilità della patch, che è stata lanciata in contemporanea alla console, con un post su X, spiegando: "La patch 1.005 è disponibile e include alcune nuove caratteristiche che traggono vantaggio dalle capacità avanzate di PlayStation 5 Pro."

Insieme all'annuncio, è stata pubblicata un'immagine che fa da nota di rilascio alla patch, da cui apprendiamo che l'accesso alla statua Nexus, l'editor di personaggi e la modalità specchio sono disponibili senza costi aggiuntivi. Inoltre sono stati sistemati diversi crash ancora presenti, è stato risolto un bug che affliggeva l'inventario e uno che impediva la rilevazione dell'output audio corretto in alcune circostanze.

Naturalmente ci sono anche delle novità specifiche per PlayStation 5 Pro, già illustrate nel recente passato da Digital Foundry: aggiunte le Material-displaced Contact Shadows per tutte le luci dinamiche e aggiunto il supporto per la Spectral Super Resolution (SSR), il sistema di upscaling basato sull'intelligenza artificiale di Sony, che punta ai 4K per 60 fps.