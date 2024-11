Un video confronta Demon's Souls su PS5 e PS5 Pro, scopriamo le differenze

Come forse già saprete, il rifacimento del titolo di FromSoftware rientra nell'elenco dei giochi Enhanced, ovvero che hanno ricevuto un aggiornamento che integra il supporto nativo a PS5 Pro e i relativi benefici. Entrando più nello specifico, Demon's Souls offre una nuova modalità chiamata "PS5 Pro Mode" che offre una risoluzione dinamica a 2160p tramite l'upscaling di PSSR e un framerate a 60 fps in aggiunta ai due preset Quality e Performance di PS5 base, che rispettivamente offrono 2160p a 30 fps e 1440p a 60 fps.

La modalità "PS5 Pro"

In sostanza, la differenze maggiore è data dall'aumento di risoluzione, che stando alle rivelazioni di ElAnalistaDeBits tocca un massimo di 2160p a un minimo di 1584p nelle situazioni più intensive per garantire il massimo della fluidità. Oltre alla conta dei pixel a schermo, non sembrano esserci altre novità davvero significative, per quanto va detto che ancora oggi a furor di popolo il remake di Demon's Souls ad opera di BluePoint rimane uno dei titoli visivamente più impressionanti su PS5.

Rimanendo in tema, vi ricordiamo che il lancio della console è in programma per domani, 7 novembre, al prezzo di 799 euro. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di PS5 Pro.