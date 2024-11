Elden Ring mantiene i 60 fps su PS5 Pro? Digital Foundry risponde con un test approfondito

In base al test effettuato, emergono diversi miglioramenti rispetto all'uso normale di Elden Ring su PS5 standard e Xbox Series X|S, ma non tali da rappresentare un grande salto qualitativo, in attesa anche di eventuali ulteriori aggiornamenti che potrebbero però migliorare ulteriormente la situazione.

Tocca i 60 fps, ma non li mantiene

Come possiamo vedere nel video sotto, l'analisi di Elden Ring su PS5 Pro ha comunque evidenziato dei miglioramenti rispetto alle altre piattaforme.

Nella modalità Qualità, Elden Ring su PS5 Pro punta alla risoluzione 4K nativa e cerca di raggiungere anche i 60 fps, ma non riesce a farlo in maniera costante.

Il gioco rimane per la maggior parte del tempo intorno ai 50 fps ma cala in certi casi nell'ambito dei 40 frame al secondo, creando un problema anche nell'utilizzo del VRR, visto che la finestra di azione di tale tecnologia, su PS5, parte almeno dai 48 fps, dunque non è risolutiva, anche se sicuramente migliora l'esperienza.

Nella modalità Performance la situazione migliora per quanto riguarda la fluidità, tuttavia nemmeno in questo caso il gioco riesce a mantenere i 60 fps in maniera stabile: pur adottando una risoluzione dinamica che varia in maniera più drastica tra 1512p e 4K, le prestazioni non risultano stabili sul target prefissato.

Ancora peggio sembra andare con la modalità Ray Tracing: nonostante l'attenzione riposta in questo ambito dalla GPU di PS5 Pro, i 60 fps fissi sembrano alquanto lontani anche scegliendo questa opzione. In ogni caso, oggi abbiamo visto diversi confronti con vari miglioramenti su PS5 Pro per vari giochi come Black Myth: Wukong e Final Fantasy 7 Rebirth.