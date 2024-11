A quanto pare Black Myth: Wukong su PS5 Pro gira meglio anche senza aggiornamento: sebbene Game Science non abbia ancora pubblicato la patch che introduce il supporto alla nuova console Sony, le caratteristiche tecniche di quest'ultima hanno un impatto evidente sulle prestazioni del gioco.

Nello specifico, si parla di un incremento che va dai dieci ai venti fotogrammi al secondo a seconda dello scenario, in particolare utilizzando la modalità prestazioni, e che lascia ben sperare in vista di un update ufficiale per i possessori di PlayStation 5 Pro.

Visivamente il gioco rimane lo stesso, chiaramente: i preset qualitativi non sono cambiati; ma è curioso constatare che su PS5 Pro i caricamenti risultano leggermente più veloci rispetto al modello base della console Sony.