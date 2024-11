Dragon Ball FighterZ è disponibile per PC in forte sconto su Amazon

Su Instant Gaming , è possibile acquistare Dragon Ball FighterZ a un prezzo scontato. Originariamente a 60€, ora è disponibile a 7.26€ . Considerando l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale è di circa 8.86€ . Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. In Dragon Ball FighterZ, il giocatore forma una squadra di tre combattenti per affrontare un team avversario in battaglie intense.

Mosse speciali e gameplay coinvolgente

Controllerai un personaggio alla volta, ma puoi chiamare i tuoi compagni per eseguire mosse combo speciali, lavorando in sinergia per superare gli ostacoli. Con 24 personaggi disponibili, ogni battaglia è diversa e offre opportunità per sviluppare nuove abilità e strategie. Il gioco unisce il realismo del 3D con l'aspetto classico del manga 2D, per un effetto visivo che sembra disegnato a mano ma offre movimenti fluidi e dinamici.

Esplora le storie dei personaggi, svela i loro segreti e divertiti con uno dei giochi di combattimento più amati dai fan della serie. Preparati a scendere in campo e a vivere l'intensità e l'adrenalina di Dragon Ball FighterZ.