PlayStation Plus Extra e Premium perderanno 12 giochi a gennaio tra cui Resident Evil 2 e Dragon Ball FighterZ

In attesa di scoprire le novità in arrivo per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium, la sezione "Ultima occasione per giocare" della dashboard di PS5 segnala quali giochi lasceranno i due servizi il prossimo 21 gennaio.

In totale i giochi in partenza sono 12, con il numero che potrebbe crescere ulteriormente nei prossimi giorni. Nella lista spiccano in particolare il remake di Resident Evil 2 e Dragon Ball FighterZ per il catalogo dell'Extra. Ci saranno delle defezioni anche per il tier Premium, che saluterà Legend of Mana, Secret of Mana, Life is Strange e la Street Fighter 30th Anniversary Collection.