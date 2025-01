Il primo trailer di Until Dawn potrebbe essere in arrivo a breve

Secondo quanto indicato da Discussing Film, il primo trailer per il film di Until Dawn è stato classificato dall'ente dedicato e, di conseguenza, Sony può pubblicarlo quando più preferisce.

Tra i vari film in produzione presso PlayStation, vi è anche quello di Until Dawn . La pellicola è prevista per aprile, ma ancora non abbiamo visto nulla a riguardo. Pare però che le cose stiano per cambiare.

Cosa sappiamo del film di Until Dawn

Questo purtroppo non ci dice nulla riguardo alla pubblicazione del trailer, visto che potrebbe avvenire nelle prossime ore così come nelle prossime settimane, ma considerando che mancano pochi mesi all'uscita del film non è impossibile che Sony voglia iniziare a fare un po' di pubblicità alla pellicola.

Se non conoscete Until Dawn, è presto detto. Si tratta di un gioco del 2015 pubblicato come esclusiva PS4. Si tratta di una avventura cinematografica che punta tutto sulla trama e sulla possibilità di compiere scelte in momenti chiave per determinare cosa sarà dei personaggi principali, completando anche una serie di QTE (Quick Time Event, ovvero la necessità di premere rapidamente i tasti come indicato a schermo per non fallire sequenze d'azione cinematografiche). Nel 2024 è stato pubblicato un remake per PS5 e PC: potete leggere la nostra recensione qui.

La storia del gioco si ispira ai classici film teen slasher, in cui un assassino o un mostro fanno a pezzi le vittime una dopo l'altra. Il film - diretto da David F. Sandberg (Lights Out, Annabelle: Creation) - non riprenderà la storia del videogioco, ma creerà un intreccio originale con nuovi personaggi.