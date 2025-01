AMD Radeon RX 9070 XT: specifiche e prezzi emergono dai rivenditori europei e asiatici

Le nuove schede grafiche AMD Radeon RX 9070 XT e RX 9070 sono sempre più vicine al lancio ufficiale, previsto per il 22 gennaio 2025. Tuttavia, alcuni rivenditori hanno già iniziato a pubblicare informazioni sui modelli personalizzati delle GPU, rivelando specifiche tecniche e prezzi. Tra questi, il rivenditore spagnolo NeoByte e il filippino Netcodex hanno elencato le versioni Gigabyte delle RX 9070 e RX 9070 XT.

NeoByte ha pubblicato tre modelli Gigabyte, con prezzi che vanno da 889,99 € per la Radeon RX 9070 standard a 1.119,99 € per la versione AORUS della RX 9070 XT, passando per 1.069,99 € per la Gigabyte RX 9070 XT Gaming OC. Questi prezzi sembrano elevati rispetto alle aspettative, ma potrebbero includere valori provvisori. Ad esempio, un prezzo più realistico emerge dal rivenditore filippino Netcodex, che ha elencato la Gigabyte RX 9070 XT Gaming OC a circa 529 €, suggerendo che il prezzo finale di riferimento potrebbe essere inferiore.