Il regista di Dune parla del terzo film e dice che farne un quarto sarebbe "malsano"

Parlando con The Wrap, Villeneuve ha parlato del suo futuro in Dune , indicando che la stanchezza non è un fattore che influisce sulla realizzazione di Messia. "Ho pensato che avrei voluto scrivere qualche film o fare un paio di cose prima di tornare a Dune: Messia", ha detto. "Ma ci sono immagini che continuavano a tornarmi in mente, la voglia di lavorarci è assolutamente intatta".

Dopo Dune Messia ci saranno altri film?

Il grande desiderio di Villeneuve di tornare a dirigere un film di Dune potrebbe forse spingerlo a proseguire oltre il terzo film? Pare proprio di no, visto che Villeneuve ha dichiarato che non andrà oltre visto che "diventerebbe malsano".

Feyd-Rautha Harkonnen in Dune Parte 2

Ricordiamo che Dune Messia, come detto, è il secondo romanzo della saga sci-fi e chiude quello che possiamo considerare come il primo arco narrativo dell'opera. Il mondo di Dune prosegue poi per millenni dopo la conclusione di Messia, ma pare proprio che non vedremo tale pellicola, perlomeno non diretta da Villeneuve. Non è ovviamente impossibile che l'editore decida che è fondamentale proseguire la serie con nuovi film e quindi assegni il progetto a un altro regista.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Dune: Prophecy è stato rinnovato per la seconda stagione.