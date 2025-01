Pokémon Scarlatto e Violetto svelano il nuovo Raid Teracristal con protagonista un Pokémon di Alola

In attesa di ricevere aggiornamenti su Leggende Pokémon Z-A, i Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto proseguono anche nel 2025, con Game Freak che ha svelato un nuovo evento con protagonista Exeggutor nella sua forma Alola apparsa per la prima volta nei giochi di settima generazione Pokémon Sole e Luna.

L'evento si svolgerà questo fine settimana tra il 17 e il 19 gennaio e al momento non è chiaro se verrà ripetuto in futuro come per altri raid proposti in passato. Come accennato in apertura il protagonista sarà l'Exeggutor nella Forma di Alola, che apparirà nei raid 5 stelle con il teratipo fisso di tipo Drago. In aggiunta, gli altri Pokémon che incontrerete nei raid avranno una probabilità più alta di possedere un teratipo non comune.