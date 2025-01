Il Developer Direct di Xbox mostrerà ben più dei quattro giochi confermati, per un giornalista

Secondo il noto giornalista Jez Corden, Microsoft in realtà ha in programma di mostrare ben più di quanto si pensi .

Il Developer Direct di Xbox è in arrivo e sappiamo bene o male già quello che sarà mostrato. Ci saranno infatti tre videogiochi (già confermati) e un quarto titolo non misterioso. O magari no?

Le parole di Corden sul Developer Direct

Corden - che scrive per Windows Central - ha infatti condiviso il proprio pensiero tramite Bluesky. Come potete vedere qui sotto, il giornalista ha scritto: "Penso che l'Xbox Developer_Direct sarà molto più grande di quanto Microsoft ci ha detto. Vedremo". Chiude poi con una emote di una faccia che sorride con degli occhiali da sole, che lascia intendere il grado di sicurezza del leaker. Difficile però dire se quanto da lui riportato sia più una supposizione o il prodotto di informazioni ottenute da qualche fonte anonima.

Ricordiamo che durante il Developer Direct di Microsoft saranno mostrati per certo almeno tre giochi già confermati, come detto. Parliamo di South of Midnight - il gioco d'azione e avventura che ci porterà in una versione fantasy del sud degli Stati Uniti - ma anche di DOOM The Dark Ages - lo sparatutto che farà da prequel ai due più recenti capitoli - e infine anche Clair Obscur Expedition 33 - un gioco di ruolo a turni con qualche elemento d'azione di terze parti -. Il quarto gioco, invece, è misterioso ma dovrebbe essere qualcosa di nuovo.

Per Corden però ci sarà altro. Difficile dire cosa, anche se il venturo Avowed - previsto per il 18 febbraio - potrebbe ricevere un po' di spazio. Altre fonti affermano che questo Developer Direct sarà focalizzato sui giochi in arrivo nella prima metà dell'anno, quindi dovremmo escludere titoli come Fable e Gears of War E-Day.

Vi ricordiamo infine data e ora del Developer Direct di Xbox.