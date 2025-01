GTA 6 risucchierà soldi e tempo dei giocatori, nessuno comprerà altri giochi per un esperto

Mike Fischer , professore di Media interattivi presso la University of Southern California e consulente di KRAFTON, è stato intervistato da GameWorldObserver e ha parlato di alcune previsioni per il 2025 a livello videoludico .

Le parole di Fischer su GTA 6

Fischer ha affermato, in traduzione: "Vi dirò che ciò che mi tiene sveglio la notte è il pensiero che GTA 6 sarà così grande e così di successo da risucchiare tutto il tempo e tutti i soldi di tutti i giocatori. Ora, ho incontrato colleghi del settore che non sono d'accordo con me e pensano che questo non influirà sugli altri generi. I giochi di corse saranno sempre giochi di corse, i giochi di sport saranno sempre giochi di sport e i giochi di combattimento saranno sempre giochi di combattimento. E non tutti si faranno rubare i clienti da GTA, ma io non ne sono così sicuro."

"Ricordo quando è uscito Fallout 4 e quando Microsoft ha pubblicato il suo gioco esclusivo Tomb Raider. Si tratta di generi diversi, ma credo che il raggio d'azione di Fallout abbia assorbito gran parte della domanda di Tomb Raider che, di conseguenza, credo abbia perso parte del suo potenziale. Quindi, quando Rockstar distribuirà GTA 6, non ci sarà mai stato un gioco così grande, così coinvolgente, così incredibile, così onnicomprensivo come GTA 6. È un territorio sconosciuto e sono un po' preoccupato per le conseguenze che questo avrà su molti altri giochi AAA in questo spazio."

"Il lato positivo è che la gente acquisterà molte console PlayStation e Xbox e PC di fascia alta per giocare a GTA 6. Nell'attuale generazione di console, non abbiamo avuto un gioco super avvincente che abbia spinto la gente a comprarlo, giusto? Ci sono stati molti grandi progetti, ma non credo che ci siano stati quei giochi che definiscono la generazione e che costringono le persone ad acquistare sistemi next-gen come mi aspetto che faccia GTA 6. Come Final Fantasy o Grand Turismo avrebbero potuto significare per il lancio di una PlayStation o Gears of War per il lancio di una Xbox."

"Quindi, dopo l'uscita di GTA 6, le cose si sistemeranno e, dopo un certo periodo di tempo, si spera che ci sia un pubblico più ampio. Ma sarà, credo, un'interruzione impegnativa. È un territorio sconosciuto."

Diteci, voi siete d'accordo oppure ci sono molti videogiocatori che non hanno alcun interesse per GTA 6 e quindi altri generi videoludici saranno più che tranquilli?

