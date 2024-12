I fan di GTA 6 hanno scoperto una versione migliore del primo trailer che permette di vedere più dettagli

Come vi abbiamo segnalato, i fan di GTA 6 si sono oramai arresi e hanno accettato l'idea che no, non ci sarà un nuovo trailer nel 2024. Il gioco di Rockstar Games rimarrà nell'ombra ancora un po' e quindi tutti dovrebbero dedicarsi ad altro per il momento. Non tutti si sono arresi, in realtà, e alcuni hanno deciso che se il futuro non riserva sorprese, allora bisogna guardare al passato.

Più precisamente, alcuni fan hanno scoperto che esiste una versione del primo trailer di qualità superiore che permette così di notare più dettagli di GTA 6. Parliamo del trailer pubblicato su BiliBili, una piattaforma cinese. Si tratta, per semplificare, di una sorta di YouTube con però una notevole differenza: il bitrate è di 17K e non 10K come per la piattaforma di Google. Questo significa che il video è di qualità superiore e con meno compressione.