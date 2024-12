GTA 6 ha appena ottenuto un record, non facendo letteralmente nulla

Grand Theft Auto VI è certamente uno dei giochi più attesi e, probabilmente, "attesa" è uno dei termini che più racchiudono l'essenza di questo videogioco. Rockstar è nota per non mettersi particolarmente fretta nello sviluppo delle sue opere, anche perché - detto molto semplicemente - può permetterselo.

Ciò non significa che l'attesa di nuove informazioni non sia estenuante per alcuni fan e non a caso nascono continuamente nuove teorie sul quando la compagnia sarà pronta per parlare del videogioco. L'attesa per GTA 6 però ora assume un nuovo significato, in quanto è letteralmente diventata un record per la compagnia.